気象台は、午後9時40分に、なだれ注意報を富士吉田市、鳴沢村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山梨県・富士吉田市、鳴沢村に発表（雪崩注意報） 6日21:40時点山梨県では、7日明け方まで急な強い雨や落雷に注意してください。東部・富士五湖では、7日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■富士吉田市□なだれ注意報【発表】7日にかけて注意■鳴沢村□なだれ注意報【発表】