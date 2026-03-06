◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾０―13日本（2026年3月6日東京D）台湾が衝撃的な13失点で7回コールド負けを喫した。先発の鄭浩均投手が、大谷に満塁弾を浴びるなど2回途中8失点、防御率43・20で降板。2番手の胡智為も日本打線を止められず、2失点でわずか1死を取っただけで降板。防御率は54・00。打線は3回に山本由伸から2死満塁のチャンスをつくったが、2番手の藤平の前に無得点に終わった。台湾から駆けつけたチアの