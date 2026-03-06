聴覚に障害のある人にとって、警察官が不在の交番を利用するのは高いハードルでした。県警はきょう、手話通訳オペレーターを通じて警察署員と連絡ができる新システムを導入しました。きょう運用が始まったのは、遠隔手話通訳システム「手話リンク」です。利用者が、警察官不在の交番に掲示された二次元コードをスマートフォンで読み取ると、手話通訳オペレーターにビデオ通話がつながり