ウクライナのゼレンスキー大統領（右）とハンガリーのオルバン首相＝2024年7月、ウクライナ・キーウ（共同）【キーウ、ウィーン共同】ウクライナのゼレンスキー大統領が、欧州連合（EU）による同国への融資に反対したハンガリーのオルバン首相への非難を強めている。オルバン氏は脅迫されたと反発し、応酬に発展。ウクライナのシビハ外相は6日、ハンガリー当局がウクライナの銀行職員7人を拘束したと明らかにした。両国関係の悪