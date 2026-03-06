◇ワールドベースボールクラシック東京シリーズ一次ラウンド・プールC台湾0−13日本（6日午後7時試合開始、東京ドーム）WBCの侍ジャパン初戦、台湾戦が6日に東京ドームで行われ、1番DHで先発出場した大谷翔平選手（31＝ドジャース）が2回表の第2打席で満塁ホームランを放った。試合は日本が7回終了13−0で台湾に7回コールド勝ちを収めた。1回表の第1打席でライト線への二塁打を放っていた大谷は、1死満塁で回ってきた第2打席