資産1億円以上を持つマネー賢者たちに、資産運用にまつわる様々なテーマでお話を聞き、知見や体験を語っていただきます。今回は、株式投資の経験がなかった主婦・シャン姫さん（60代）が、どのようにして金融資産1億円を達成したのか、その道のりをお聞きしました。 60代で金融資産が1億円を突破！――現在の資産額を教えていただけますか？シャン姫さん：証券口座に9200万円、その他生命保険などを含めて2800万円、合計1億2000万