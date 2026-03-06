第6回WBC 1次リーグC組● 台湾 0 − 13x 侍ジャパン ○＜3月6日東京ドーム＞野球日本代表・侍ジャパンは6日、WBC初戦で台湾代表に7回コールド勝ち。大会連覇へ最高のスタートを切った。侍ジャパン打線は2回、7番・牧秀悟（DeNA）の左前打などで無死満塁の好機を作り、一死後、1番・大谷翔平（ドジャース）が右翼スタンドに飛び込む衝撃の満塁本塁打を放ち先制。その後も4番・吉田正尚（レッドソックス）の適時三塁打、9番・