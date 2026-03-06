大谷が先制の満塁アーチ、1番打者でチームをけん引■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で先発出場。2回に先制の満塁弾を放つなど4打数3安打5打点の活躍で、今大会初の7回コールド勝利に貢献した。初回の第1打席、大歓声の