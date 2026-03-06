大谷はサイクル安打王手の3安打5打点、由伸は3回途中無安打無失点■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の初戦、チャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）に13-0で大勝した。大谷翔平投手（ドジャース）が「1番・DH」で先発出場し、先制の1号満塁弾を含む3安打5打点の大暴れ。13安打13得点を挙げ、今大会初の7回コ