◇プロ野球オープン戦 巨人3-2オリックス(6日、京セラドーム)巨人は9回に追い上げられましたが、1点差で逃げ切りました。打線は3回、下位打線で好機をつくると、3番の泉口友汰選手が山岡泰輔選手のストレートをとらえ、ライトへタイムリー二塁打を記録。1点を先制します。5回は安打と四球で好機をつくり、4番のダルベック選手が阿部翔太投手強襲のタイムリーで1点を追加。6回は佐々木俊輔選手が1アウト3塁の好機で、郄谷舟投