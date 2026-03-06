新潟市の中学校で3月6日、卒業式が行われました。3年間過ごした仲間と離れるさみしさ、これから始まる新しい生活への期待、卒業生は様々な思いを合唱に託し、表現しました。 新潟市中央区の関屋中学校。159人の生徒が6日、学び舎を巣立ちました。小林英男校長が式辞で「悔いのない、挑戦する人生を送ってください」とエールを送ると、卒業生代表の横尾正太さんは…【卒業生代表横尾正太さん】「この、子どもであり、大人で