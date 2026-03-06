19年に書き下ろした曲「鉄塔」がNHK「みんなのうた」とタイアップしたシンガーソングライターの南壽あさ子（37）が結婚したことを6日、自身のSNSで発表した。南壽は自身のXで「いつもお世話になっている皆様へご報告です」として文書の画像を投稿。文書には「浅春の候皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます」と書き出して「私ごとで大変恐縮ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させて