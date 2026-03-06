上野厚生労働相は６日の閣議後記者会見で、高額療養費制度や、市販薬と成分や効果が似ているＯＴＣ類似薬など、医療保険制度改革による患者負担の見直しで、公的医療保険の加入者１人当たりの保険料は合計で年約２２００円減るとの試算結果を明らかにした。高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える仕組み。厚労省は２０２６年８月と２７年８月に、患者の負担上限額をそれぞれ最大で７％、３８％引き上