?主役?は４打席でお役御免に―。侍ジャパン・大谷翔平（３１＝ドジャース）のＷＢＣ初戦は、６日の台湾戦で１本塁打を含む３安打５打点で途中交代となった。実質、登場は４回までもそのインパクトは強烈すぎた。「１番・指名打者」で出場したこの日は、台湾先発・ジェン・ハオジュンに対し、プレボール直後の初球を狙い打ち。右翼線二塁打で早速ＷＢＣ初Ｈをマークすると、圧巻は２回だった。一死満塁から、２度目の対決となった