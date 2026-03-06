ＲＩＰＳＬＹＭＥが６日、自身のライブ＆ドキュメンタリー映画の舞台あいさつに登場。壇上で、同時刻に行われていたＷＢＣ日本代表対台湾戦でのドジャース・大谷翔平の活躍が話題となった。イベント中、ＲＹＯ―ＺとＩＬＭＡＲＩのくじ引きにより、この日登壇していなかったＳＵが１人で行う舞台あいさつの会場が名古屋と京都で行われることが決まった。２人はそのことをＳＵへ生電話で報告した。電話に出たＳＵはＷＢＣを