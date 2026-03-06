ドル円一時１５８．００レベル、１月２３日以来の高値水準＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は一時158.00レベルまで高値を更新した。１月２３日以来の158円台での取引。ただ、売りを完全には消化していない状況で、引き続き158.00に売り注文が残っている。 USD/JPY157.99