ドル円一時１５８．０９レベル、売りこなして大台乗せ＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル買いが継続している。ドル円は158.00レベルの売り注文を消化すると158.09レベルに高値を伸ばしている。ユーロドルは1.1552レベル、ポンドドルは1.3312レベルなどにそれぞれ本日の安値を更新。米10年債利回りは4.17％に上昇、NY原油先物は高値を86.60ドルに伸ばした。 ドル円は158.25レベルに5.71億ドル規模のNYカット