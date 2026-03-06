本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 3/6（金） EUR/USD 1.1490（5.50億ユーロ） 1.1500（13.7億ユーロ） 1.1600（15.0億ユーロ） 1.1700（5.25億ユーロ） 1.1720（6.86億ユーロ） 1.1750（10.0億ユーロ） 1.1800（6.35億ユーロ） USD/JPY 156.40（9.55億ドル） 158.25（5.71億ドル） GBP/USD 1.3425（7.00億ポンド） 1.3000（4.66億ポンド） ユ&#12