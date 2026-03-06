◇明治安田J2・J3百年構想リーグFC大阪2―0奈良（2026年3月6日東大阪市花園ラグビー場）FC大阪が『生駒山ダービー』を制して、連敗を「2」でストップした。奈良に2発快勝。後半10分にゴール前の混戦から決勝点を挙げたFW島田拓海は「どういう形でも、得点で貢献したかった」と今季初の90分間での勝利に安堵の表情を浮かべた。試合前に降り出した雨の影響もあってピッチは“重馬場”状態。その中でDFラインからのビルドア