◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。佐藤輝明内野手（26）がWBC初打席を迎えた。7回、大谷の代打でコールされ先頭打者で登場。慣れ親しんだ阪神でのヒッティングマーチが奏でられる中で3ボール1ストライクから冷静に四球を選んだ。 佐藤輝は大会