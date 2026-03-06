全国で脱毛サロンなどを運営する会社が、しつこい勧誘で10代から20代を中心に高額な契約を結ばせていたとして、消費者庁はこの運営会社に対し改善要望を出しました。消費者庁によりますと、全国で脱毛サロン「MEN'Sクリア」や「STLASSH」などを運営している「クリア」は、少なくとも去年1月から5月にかけて、収入が少ない客に対してしつこく勧誘し高額な契約を結ばせていたということです。なかには、契約しないと意思表示している