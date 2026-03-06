外国為替市場で円安が進行し、円相場は一時1ドル=158円台をつけました。158円台をつけるのは1月23日以来、およそ1か月半ぶりです。イランをめぐる情勢の混乱が長期化するとの見方から、基軸通貨であるドルを買う、いわゆる「有事のドル買い」が進んでいます。