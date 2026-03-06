WBC日本対台湾戦のパブリックビューイング会場で、応援する人たち＝6日午後、千葉市野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で6日、日本は台湾との初戦を迎えた。各地のパブリックビューイング（PV）に集ったファンは、大谷翔平の先制満塁弾に大きな歓声を上げた。千葉市のショッピングセンターのPVには事前の抽選で当たった約100人のほか、数十人の立ち見客も。大谷が二回に本塁打を放つと観覧席からは拍手が湧き、