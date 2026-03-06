山口県岩国市の日本酒メーカー「獺祭（だっさい）」が国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」内で醸造した醪（もろみ）が地球に帰還し、６日、関西空港に到着した。醪からはアルコール分が検出されたといい、同社が清酒の完成を目指す。同社が「将来、人類が月面に移住しても酒が楽しめるように」と、「きぼう」の有償利用制度を活用。２０２５年１０月、米や麹（こうじ）、酵母などを入れた醸造装置を種子島宇宙センター