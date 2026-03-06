八村塁は、ロサンゼルス・レイカーズで“新しい役割”を受け入れ、リズムを掴もうとしている。球団が八村に求めるのは、レイカーズに欠けていたベンチからの得点源だ。八村はチームで最も安定した長距離砲の一人で、スリーポイント成功率は3シーズン連続で4割超えが視野に入っている。 一方で、チームはまだ上昇気流に乗れていない。直近10試合の成績は5勝5敗。オクラホマシティ・サン