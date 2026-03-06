【テーゼロ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのノルディックスキー距離、バイアスロンに出場する日本選手が6日、テーゼロの会場で練習し、男子座位で初出場の45歳、源貴晴（アムジェン）は「出て参加しただけでは意味がない。自分で掲げた入賞以上を意識してレースしたい」と抱負を語った。森宏明（朝日新聞社）や女子座位の佐藤那奈（マザックメイト）も調整に努めた。森はワックスの異なる2種類の板を試し「ワック