5日、米ホワイトハウスで演説するトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は5日、トランプ米大統領がイラクに拠点を置くクルド人勢力がイランに越境攻撃を仕掛けることに期待感を示したと報じた。電話インタビューで「（クルド人勢力が）そうしようと思うのなら素晴らしい。全面的に支える」と語ったという。実際にクルド人勢力が動き出せば混乱が拡大する恐れもある。ワシントン・ポスト紙は5日、トランプ