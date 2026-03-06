◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）日本代表「侍ジャパン」の北山亘基投手（26＝日本ハム）が6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の台湾戦の6回に4番手としてWBC初登板を果たした。先発の山本由伸が2回2/3で53球を投げ無安打3四球無失点。藤平が1人を空振り三振斬り、宮城が2回を3四死球ながら無安打無失点と5回までノーヒットノーランリレーで迎えた6回だった。