障害や認知症などにより判断能力が十分ではない人を支える「後見人制度」をめぐる裁判。熊本地裁が、費用立て替えなどの援助を行う「法テラス」の対応は無効だとした弁護士の主張を認める判決を言い渡しました。この裁判は、精神障害がある女性（60代）の法手続きを代行する業務を請け負っていた熊本県弁護士会の田上裕輝弁護士が起こしたものです。 田上弁護士と法テラスは2023年、女性を援助するために法テラスが費用を立て替