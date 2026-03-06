注目を集める若手ユニット・ダウ90000の蓮見翔が、メンバーへのリアルな不満を漏らす場面があった。【映像】ダウ90000のLINEやり取りイメージ3月6日放送の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、芸人がコンビの将来やお笑いスキル向上などの悩みを相談する人気企画「お笑い研究部」を放送。今回は、鬼越トマホークによる「将来有望な若手が解散しないための授業」が行われた。鬼越トマホークは、独自の分析に基づいた「