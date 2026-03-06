7日（土）の天気北日本や日本海側で雨や雪が降り、北日本では暴風のおそれがあります。太平洋側では日中晴れるところが多いでしょう。●西日本、沖縄晴れ間の出るところが多いですが、山陰、近畿北部は平地では雨、山沿いでは雪が降るでしょう。最高気温は、6日（金）より大幅に下がるところもあり、大阪は12℃、福岡は11℃の予想。北風が強まり、体感温度はさらに低くなりそうです。●東日本東海や関東の雨は朝までに止み、日中は