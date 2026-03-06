◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの宮城大弥投手が３番手で登板した。２回無安打無失点と好投し、先発・山本、藤平に続いて、５回まで台湾を無安打に抑えて４番手・北山につないだ。１５０キロ超の速球と、キレのあるスライダーがさえ、台湾打線に隙を与えなかった。４回。先頭のチャン・ユーチェンを遊ゴロに打ち取った。ギリギラウ・コンクアンを歩かせたが、ウー・ネンティンとチャン