◆ＷＢＣ第１ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が６日、１次ラウンド初戦となる台湾戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。７回先頭で代打・佐藤輝明（阪神）を送られて途中交代となり、サイクル安打達成はならなかった。プレーボール直後、初回先頭の第１打席では初球を右翼線へ強烈な二塁打。「ＮＰＢ＋」によると、打球速度１８８・５キロの高速打で、二塁塁上では「