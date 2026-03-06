chilldspotが、3月25日に新曲「dance now!」を配信リリースすることを発表した。「dance now!」は、洗練されたバンドサウンドをダンスポップへと昇華したダンスナンバーで、歌詞では相手をどこか皮肉る視点や、自身の魅力で主導権を握ろうとするタフな女性像を描写した1曲に仕上がっているという。なお本楽曲は、3月6日に開催されたchilldspotのオフィシャルファンクラブイベント＜CHILLDS HOLIC vol.1＞でも披露された。さらに同