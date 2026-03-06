野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で、連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は６日、東京ドームで台湾との初戦に臨んだ。◇東京ドームでは、山本投手が先発マウンドに上がると、割れんばかりの大声援が送られた。ストライクを取るごとにファンから大きな拍手がわき起こった。プロ野球・オリックス時代から山本投手を応援してきたという福井県坂井市の会社員男性（６０）は、「大リーグ