「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手が二回１死満塁から先制のグランドスラムをたたき込んだ。右手一本で右翼へ運ぶ衝撃の一撃は、一瞬で海を渡って米国に届いた。ド軍専門メディアの「ドジャース・ネーション」は動画付きで大谷の一発を紹介。お茶たてポーズに興味津々で「ドジャースのヒットセレブレーションはチーム内で