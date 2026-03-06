All About ニュース編集部は2月24〜25日の期間、全国10〜70代の300人を対象に、「冬季五輪」に関する独自アンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ミラノ・コルティナ五輪の『スケート』で印象に残った選手」のランキングを紹介します。【8位までのランキング結果を見る】2位：木原龍一／97票2位には、木原龍一選手がランクイン。三浦璃来選手との「りくりゅうペア」としてフィギュアスケートに出場した木原選手は、団