俳優の木村拓哉さんは3月6日、自身のInstagramを更新。“犬吸い”ショットを公開しました。【写真】木村拓哉に吸われる愛犬舌を出す愛犬木村さんは「行って来るね！待っててね〜！」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬にキスをしています。もしくは体臭をかいでいるのでしょうか。木村さんのとっての愛情表現なのでしょう。愛犬は舌を出してカメラを見ており、とてもかわいらしいです。この投稿には、6日現在で4万3000件を超える「