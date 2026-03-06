藤平がピンチで見事な火消しを見せた(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、東京ドームで1次ラウンド初戦で台湾と対戦。侍打線が爆発し、13−0と大量得点でリードしている。【動画】これが日本のエース！山本由伸のスプリットでの奪三振シーンを見る日本の先発は山本由伸で、初回と2回は三者凡退に抑えたが、3回は一死から岡本和真の悪送球、四球2個で一死満塁となったが、2番手でマウンドに上がった藤平尚真が3