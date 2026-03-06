番組の終了に対して聞かれたのは、惜しむ声よりも「やっぱり」の言葉だ――。【写真】谷原章介と6人の子どもを育てる元タレントの妻3月6日にフジテレビは、平日朝に放送されているニュース情報番組『サン！シャイン』が27日に終了すると発表した。谷原章介がメインキャスターの『サン！シャイン』が終了同じ放送枠では2025年3月まで、俳優の谷原章介がメインキャスターの『めざまし8』が放送されており、『サン！シャイン』