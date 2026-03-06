台湾戦に先発した山本＝東京ドーム日本のエースとして仕事は果たした。初陣の台湾戦での先発を託された山本（ドジャース）は2回2/3を無安打無失点。ピンチを背負ってイニングの途中での降板となったが「いい立ち上がりをして、このWBCに勢いよくいけるように」という思いは体現した。オリックス時代にリーグ3連覇を果たした若月とのバッテリー。味方が先制できなかった後の一回から最速158キロとエンジン全開で流れを渡さず、