巨人３−２オリックス（オープン戦＝６日）――巨人の山崎は、ピンチでフォークボールがさえた。昨季の好成績を支えた決め球は、今季も心強い存在になりそうだ。三回、一死三塁。紅林を１ボール、２ストライクに追い込んで投じた４球目は鋭くボールゾーンへ落ちた。右打者に思い通りのスイングをさせず、力ない遊ゴロに仕留めて切り抜けると、四回のピンチもフォークで４番杉本のバットをへし折った。遊ゴロで打ち取り、「感覚