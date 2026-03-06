ＷＢＣ１次ラウンド・Ｃ組の日本―台湾戦（東京ドーム）で、５回一死一、二塁の場面で台湾の２番・フェアチャイルドが放った左翼ポール際への大飛球の判定を巡り、リプレー検証が実施された。それでも当初の判定は覆らずファウルに終わると、台湾ファンは大ブーイングを送った。起死回生の一発とはならなかった。１３点の大量点差を追う台湾は、５回に日本の３番手・宮城が２四死球と制球を乱し、一死一、二塁とチャンスが到来