プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」は７日から３日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。本番を想定したリハーサルが６日、会場で行われた。今年のスペシャルゲスト、東北ユースオーケストラとコラボ演目を合わせた。東北ユースオーケストラは２０１１年の東日本大震災直後から続いた、坂本龍一さんと被災地の