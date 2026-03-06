プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」は７日から３日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。本番を想定したリハーサルが６日、会場で行われた。羽生さんら出演スケーターと、今年のスペシャルゲストの東北ユースオーケストラが、リンクで対面を果たした。自己紹介し、互いに拍手を送り合う場面も。穏やかな雰囲気