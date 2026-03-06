◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾ー日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンは２回に打者１５人の猛攻で一挙１０得点。イニング１０得点は主要大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）で２０１３年ＷＢＣ（３月１２日）のオランダ戦の２回に８得点したのを更新して最多となった。また、イニング７安打も２００６年ＷＢＣ（３月３日）中国戦の８回、同（３月１８日）韓国戦の７回、２０１５年プレミア１２（１１月２１日）メキシコ戦の２