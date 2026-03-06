昨年の東京大賞典覇者ディクテオン（騸８歳、大井・荒山勝）が中東情勢の悪化を考慮してドバイワールドＣ・Ｇ１（２８日・ＵＡＥメイダン）を見送り、川崎記念（４月８日・川崎）に向かうことになった。所属するＧ１サラブレッドクラブが６日、ホームページで発表した。紛争が収束する見通しが立っておらず、人馬が無事に出国できるか、レースが予定通りに行われるか、レース後に滞りなく帰国できるかが不透明である状況