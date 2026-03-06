アイドル級の束感まつげを演出するつけまつげブランド「Dinty（ディンティー）」から、新形状のつけまつげ接着剤が登場します。2026年3月16日より、ドン・キホーテ系列店舗限定で発売。初心者でも使いやすい設計にこだわり、塗りやすさとキープ力を両立した新アイテムです。つけまつげメイクをもっと手軽に、もっときれいに仕上げたい方にぴったり♡毎日のアイメイクを支える心強いコスメとして注目です。