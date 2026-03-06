4回1失点のオリックス・山岡＝京セラドーム巨人は開幕投手候補の山崎が変化球をコントロール良く効果的に使い、4回2安打無失点。佐々木が2安打1打点で外野の定位置奪取へアピールした。オリックスは先発ローテーション復帰を目指す山岡が4回7安打1失点と粘った。