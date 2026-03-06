ミラノ・コルティナパラリンピックの車いすカーリング混合ダブルス１次リーグで、日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）は５日に韓国ペアに０―９で敗れたが６日は開催国・イタリアに競り勝ち通算２勝２敗とした。イタリア相手に４エンド連続で失点し、５―５に追いつかれた直後の最終第８エンド。最後はミスすれば敗退の状況となったが小川がドローショットを決めた。８チーム総当たりの１次リーグは前半戦を終えて、日本